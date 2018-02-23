В Университете имени Каразина избрали ректора

23 февраля 2018 г. 13:38
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Виль Бакиров переизбран ректором Харьковского Национального Университета им. В. Н. Каразина. Об этом сообщили в Организационном комитете по проведению выборов ректора.

Участие в голосовании приняло 2 403 избирателя, из них 1935 человек отдали свои голоса в пользу Виля Бакирова.

Виль Савбанович Бакиров родился 8 июня 1946 года, Уфа, БАССР, РСФСР.  Он вляется доктором социологических наук, профессором, академиком Национальной академии наук Украины (2012), член-корреспондентом Национальной академии педагогических наук Украины (2006).

Ректором Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Виль Бакиров является с 1998 года. В этом году он избран ректором 5 раз подряд.

 

 

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