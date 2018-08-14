В Волчанском районе на границе с РФ задержали группу нелегальных мигрантов

В Харьковской области возле границы с Россией семеро выходцев из стран Индии и Пакистана пересекли государственную границу Украины вне пункта пропуска «Плетеневка».

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Их задержали полицейские совместно с пограничниками.

Со слов иностранцев стало известно, что они пытались попасть на территорию Украины, чтобы потом попасть в страны Европейского Союза.

В отношении правонарушителей правоохранители составили 7 административных протоколов по ст. 204 (нарушение порядка трудоустройства, принятия и обучение, предоставление жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.