В Волчанском районе выявили незаконного лесоруба

В полицию обратился мужчина и сообщил о том, что вблизи поселка Белый Колодец в посадке неизвестный вырубает деревья.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на вызов полицейские в указанном месте задержали 38-летнего жителя Волчанска.

Мужчина успел спилить 14 деревьев разных пород - дуб, ясень, клен.

На месте полицейские обнаружили спиленные стволы деревьев, припаркованный автомобиль и бензопилу.

Своими действиями злоумышленник нанес материальный ущерб на сумму почти 58 000 гривен.

Как сообщил начальник Волчанского отдела полиции Сергей Човпан, по данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 246 (незаконная порубка леса) УК Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.