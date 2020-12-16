В январе у украинцев будет всего 19 рабочих дней: календарь выходных

16 декабря 2020 г. 14:49
Источник: ZN.UA
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В период новогодних и рождественских праздников украинцев ждет 13 выходных. Об этом говорится в решении Кабинета Министров о переносе рабочих дней в 2021 году.

Так, первым зимним нерабочим днем является католическое Рождество 25 декабря. С 2017 года этот день является официальным выходным днем в Украине. 

31 декабря будет рабочим днем, однако потом в украинцев начнутся трехдневные выходные – с пятницы, 1 января, по воскресенье, 3 января.

Еще одним выходным днем будет Рождество, которое в этом году празднуют в четверг, 7 января. 8 января также будет для украинцев нерабочим днем. Правда, его придется отработать 16 января.

В соответствии с действующим Кодексом законов о труде, все предновогодние дни рекомендуется сократить на 1 час. 

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