В январе у украинцев будет всего 19 рабочих дней: календарь выходных

В период новогодних и рождественских праздников украинцев ждет 13 выходных. Об этом говорится в решении Кабинета Министров о переносе рабочих дней в 2021 году.

Так, первым зимним нерабочим днем является католическое Рождество 25 декабря. С 2017 года этот день является официальным выходным днем в Украине.

31 декабря будет рабочим днем, однако потом в украинцев начнутся трехдневные выходные – с пятницы, 1 января, по воскресенье, 3 января.

Еще одним выходным днем будет Рождество, которое в этом году празднуют в четверг, 7 января. 8 января также будет для украинцев нерабочим днем. Правда, его придется отработать 16 января.

В соответствии с действующим Кодексом законов о труде, все предновогодние дни рекомендуется сократить на 1 час.