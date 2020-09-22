В Японии выпустили лампу, убивающую коронавирус

22 сентября 2020 г. 18:00
Источник: Корреспондент.net
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Японская компания Ushio Inc. выпустила ультрафиолетовую лампу Care 222, которая может убить коронавирус в помещениях. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает Kyodo News.

Отмечается, что лампа была разработана компанией вместе с Колумбийским университетом. Ее можно будет использовать для дезинфекции жилых помещений, где постоянно находятся люди, – например, автобусы, поезда, лифты, офисы.

Уф-лампы широко используются в качестве средств стерилизации, особенно в медицинской и пищевой промышленности. Однако обычные ультрафиолетовые лампы не используются в помещениях, где находятся люди, так как лампы вызывают рак кожи и проблемы с глазами.

Новая лампа излучает ультрафиолетовые лучи с длиной волны 222 нанометра вместо обычных 254. Это делает их смертельными для коронавируса, но безвредными для человека. Эффективность 222-нанометровых УФ-лучей в уничтожении Covid-2019 подтвердили также исследования университета Хиросимы.

Сообщается, что стоимость лампы – 2 860 долларов. Пока компания сотрудничает только с медицинскими учреждениями.

 

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