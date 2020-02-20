В Южной Корее зафиксировали первую смерть от коронавируса

20 февраля 2020 г. 13:00
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

В Южной Корее зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. Об этом заявили в Центре контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения Республики Корея, передает Yonhap.

Кроме того, за один день в стране было подтверждено 53 новых случая коронавируса, в результате чего общее число больных достигло 104.

Отметим, мэр южнокорейского города Тэгу призвал жителей города не выходить из домов, в связи с новым всплеском коронавируса. Сообщается, что всего в городе проживает 2,5 млн человек.

Рекомендации были озвучены после того, как юго-восточный город и близлежащие населенные пункты сообщили о 35 дополнительных случаях заражения новым коронавирусом.

В местных органах здравоохранения сообщили, что 28 из этих пациентов ходили на церковные службы вместе с пациентом, у которого коронавирус выявили ранее.

Напомним, в Китае количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, выросло до 2 118 человек.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.