Велосипедом на работу: харьковчане провели в центре города спортивную акцию

Харьковчанка Геля Тимофеева постоянно использует байк для передвижения по городу в течение последних 4 лет. Рассказывает, долго выбирала максимально комфортный велосипед, поскольку найти двухколесного друга с удобной рамой для небольшого роста нелегко. Теперь катается на нем каждое утро, направляясь на работу и вечером - домой, на выходных - велопрогулки с друзьями. Говорит, может наколесить за день около 40 километров.

Геля Тимофеева, велосипедистка:

Хотелось бы передать привет всем автомобилистам, которые клянут нас всех, когда перекрывают на велодень дороги. Вы знаете, это делается для того, чтобы вы хоть один день в году вылезли из своей затхлой машины, посмотрели на наш красивый город, сели на велосипед, покрутили педали и почувствовали себя живым – это так здорово.

Для того, чтобы выпить кофе и затем отправиться на работу вместе на байках в центре Харькова утром собралось около 3 десятков поклонников велоспорта. С помощью акции "На работу на велосипеде", говорят горожане, хотят привлечь внимание к безопасности на дороге, а также к развитию инфраструктуры - появления велопрокатов во всех городах Украины и строительство велодорожек.

Виктория Смагина, организатор акции "Велосипедом на роботу":

Если говорить о сравнении с европейскими городами, то, безусловно, у нас гораздо меньше людей пользуются велосипедом для того, чтобы добраться на работу и вообще ездят по дорогам города. по той простой причине, что очень многих останавливает страх и отсутствие велоинфраструктуры у нас. Я абсолютно убеждена, что если бы у нас были выделены полосы и велодорожки, то гораздо больше людей пересело бы на велосипеды.

Акция "Велосипедом на работу" - это уже второе мероприятие в рамках недели мобильности, следующим будет осенний велопарад. Это общеевропейская инициатива, которая пройдет в разных странах с 16 до 22 сентября, к которой также присоединились харьковчане. Основная цель - убедить жителей больших городов чаще отказываться от автомобилей, используя экологический транспорт.