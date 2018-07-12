Верховный суд признал увольнение Эдуарда Рубина из ХНУРЭ законным

12 июля 2018 г. 15:13
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26 июня 2018 Верховный Суд Украины поставил точку в деле по иску Эдуарда Рубина в Министерство образования и науки Украины и Харьковского национального университета радиоэлектроники об отмене приказа и восстановлении на работе бывшего исполняющего обязанности ректора ХНУРЭ.

Увольнение Эдуарда Рубина признали законным.

Об этом сообщается на сайте ВУЗа.

В 2016 году после проведения выборов на должность ректора Харьковского национального университета радиоэлектроники, в которых победил профессор Валерий Семенец, экс-исполняющий обязанности ректора Эдуард Рубин обратился в суд с иском о признании увольнения незаконным, а также с требованием о восстановлении его в должности исполняющего обязанности ректора ХНУРЭ.

Также истец требовал выплатить ему зарплату за время вынужденного прогула.

12 января 2017 года суд отказал в удовлетворении исковых требований Рубину и удовлетворил возражения представителя ХНУРЭ, начальника юридического отдела Даниила Чулкова.

Эдуард Рубин обратился в Апелляционный суд Харьковской области с апелляционной жалобой об отмене решения нижестоящего суда и вынести новое решение, которым восстановить его в должности и.о. ректора ХНУРЭ и признать его увольнение незаконным и выплатить средний заработок за время вынужденного прогула.

Апелляционный суд  отменил решение Киевского районного суда города Харькова и восстановил в должности и.о. ректора Эдуарда Рубина, не приняв во внимание результаты проведенных в ХНУРЭ выборов, в ходе которых был избран новый ректор, профессор Валерий Семенец, а также проигнорировав подписания контракта Министерством образования и науки с новым ректором Семенцом.

По мнению юриста ХНУРЭ, решение было вынесено с неправильным применением норм материального права, а также с нарушением норм процессуального права.

ХНУРЭ подал кассационную жалобу в Верховный Суд Украины с ходатайством о приостановлении исполнения решения Апелляционного суда до вынесения решения Верховным Судом.

Кассационная жалоба была принята, а ходатайство начальника юридического отдела ХНУРЭ - удовлетворено.

Верховный Суд Украины вынес решение, в котором постановил кассационные жалобы МОН и ХНУРЭ удовлетворить, решение Апелляционного суда Харьковской области от 13 марта 2017 отменить, решение Киевского районного суда от 12 января 2017 - оставить в силе.

Таким образом, Верховный Суд признал решение об увольнении Рубина законным.

И это уже окончательное решение суда, которое обжалованию не подлежит.

 

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