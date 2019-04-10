Вернуться к нормальной жизни после войны: в Харькове действует уникальный реабилитационный центр

Валерий два года служил в зоне проведения антитеррористической операции. Мужчина приложил немало усилий, чтобы попасть на войну. Из-за возраста ему долгое время отказывали.

Валерий Турчин, участник АТО

Я намагався спочатку через воєнкомати. Але на той час мій вік уже був 50 років, й мені усюди відмовляли. Казали: «Дядько, ну йдіть, відпочивайте, бо ви вже старий для цього!». У мене племінник був один з організаторів азовського руху батальйону на той час й він мені запропонував прийти в «Азов». Я прийшов.

До войны Валерий работал дальнобойщиком, а за период службы на себе пришлось таскать тяжелые доспехи - бронежилет, оружие. Постоянное движение сделало свое дело. Состояние спины мужчины значительно ухудшилось, и боль стала невыносимой. О центре реабилитации для участников АТО он узнал от знакомых. В центре, который находится на улице Валентиновской, таких, как он - много. Во всех схожие ситуации с проблемами со здоровьем.

Юрий Тригуб, реабилитолог

Моя задача - поставить их на ноги. Потому что половина из них – это люди покалеченные, с больными спинами, суставами, связками – этим занимаюсь непосредственно я. У кого-то уже с первого занятия позвоночник, уже всё становится на свои места, и мы начинаем дальше уже закачивать и дорабатывать.

Помогают прийти после тяжелых событий на востоке Украины реабилитолог, психолог, даже инструктор по йоге. Уникальность центра – в комплексном подходе. Это дает возможность быстрее поставить на ноги уже на мирной земле бойцов АТО.

Анастасия Туманова, психолог

Я как психолог, работаю техникой краткосрочной терапии, которая называется МТI – это третье поколение психологии, которое работает быстро, успешно, работают в трансовых методиках. Это я использую групповую терапию. Кроме того, у нас еще есть реабилитация и работа индивидуально-психологическая, которая работает уже более глубоко, с более глубокими изменениями, в частности, с посттравматическим синдромом.

Центр открылся осенью. За это время здесь уже оказали помощь более чем трем сотням бойцов. Всего, говорят специалисты, на реабилитацию одного человека уходит примерно месяц. А все процедуры ветераны здесь получают бесплатно.