"Вертеп-фест -2018": в Харькове массово спели популярную колядку

Второй день всеукраинского фестиваля вертепов проходит в Харькове.

В первый день щедровальники выступали на площадках по всему городу, посещали больницы, военный госпиталь и детские дома. Сегодня к участникам присоединился коллектив "Гуцулы" из Ивано-Франковска, которые только что вернулись с Востока Украины, где колядовали на передовой, а также в школах и интернатах Луганской и Донецкой областей.

Колядники собрались в центральном парке города, чтобы поделиться своими традициями рожественских праздников. Харьковчане присоединились к всеукраинской акции и спели одну из самых популярных украинских колядок «Нова радість стала».