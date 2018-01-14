"Вертеп-фест -2018": в Харькове массово спели популярную колядку

14 января 2018 г. 15:43
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Второй день всеукраинского фестиваля вертепов проходит в Харькове.

В первый день щедровальники выступали на площадках по всему городу, посещали больницы, военный госпиталь и детские дома. Сегодня к участникам присоединился коллектив "Гуцулы" из Ивано-Франковска, которые только что вернулись с Востока Украины, где колядовали на передовой, а также в школах и интернатах Луганской и Донецкой областей.

Колядники собрались в центральном парке города, чтобы поделиться своими традициями рожественских праздников. Харьковчане присоединились к всеукраинской акции и спели одну из самых популярных украинских колядок «Нова радість стала».

Видео: 

В Харькове спели колядку "Нова радість стала"

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