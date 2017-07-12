Въезд по биометрике. Защита границ и угрозы РФ

О том, что иностранным гражданам, въезжающим в Украину, придется оставлять на границе свои отпечатки пальцев и сканировать сетчатку глаза, Петр Порошенко, сообщил в начале недели. Но еще в конце июня тема биометрики «всплыла» во время открытия нового опорного пункта Тополи. Секретарь СНБО Александр Турчинов поручил пограничникам подсчитать расходы. Усиление системы контроля за пересечением границы Турчинов связал с безопасностью страны и подчеркнул - касаться такие меры будут в первую очередь россиян.

Александр Турчинов, секретарь СНБО:

Все, закінчились часи, коли вони могли тут гуляти. Будете заходити до європейської країни тільки за процедурою, яку будемо визначати, з якою будемо дозволяти.

В пограничной службе сумму, необходимую на установку нового оборудования, не оглашают. Но говорят - все расчеты передали как в СНБО, так и в МВД. Специальными системами оборудуют все пункты пропуска на украинской границе. Полученную информацию будут использовать для создания банка данных. С его помощью легче выявить нарушителей.

Олег Кирий, нач. связи ГПС Украины:

На сьогоднішній час ми фактично уже провели дослідну експлуатацію, у нас є це обладнання. У нас окремі екземпляри, вони інтегровані у нашу систему і як тільки будуть виділені кошти, основне, фактично, буде заключатися в тому, що нам необхідне буде обладнання, яке ми повинні установити, для того, щоб можна було сканувати відбитки пальців.

Ужесточение мер контроля за теми, кто въезжает в Украину, беспокоит как украинцев, часто посещающих Российскую федерацию, так и россиян.

Я - за упразднение всех паспартов и за возвращение советского союза.

Ирина:

Причем здесь данные?! Данных я не боюсь, пускай используются. Это пока сделается, а все у нас делается только для людей. Это все долго будет делаться и как обычно людям только хуже от этого будет.

Александр:

Это полностью вторжение в личную информацию иностранных граждан.

В ответ на введение биометрического контроля в Российской федерации пригрозили высылкой почти 4-х миллионов украинцев. Снимать отпечатки пальцев и сканировать сетчатку глаза пограничники начнут не позднее 1 января 2018 года.