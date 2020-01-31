Въезд в Украину запретили еще одному российскому музыканту

31 января 2020 г. 14:55
Источник: УНИАН
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Служба безопасности запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказываний относительно «целесообразности» аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ. Об этом сообщает СБУ в Telegram.

В спецслужбе пояснили, что решение о запрете принимается в случае наличия информации о действиях иностранца, которые несут угрозу нацбезопасности.

Кроме СБУ запретить въезд также могут другие госорганы, в частности, пограничники.

В случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности административной границы с Крымом, вопрос рассматривается Госпогранслужбой (в соответствии со статьей 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства").

Недавно стало известно о запланированном концерте россиянина во Дворце «Украина» в Киеве 27 апреля. На анонс обратил внимание украинский шоумен Сергей Притула. В 2014 году бывший солист группы «Браво» заявил, что аннексия Крыма Путиным является восстановлением «исторической справедливости».

 

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