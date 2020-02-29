"Видимо, не судьба": Пивоварова не пустили в Украину

29 февраля 2020 г. 10:42
Источник: Укринформ
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Пограничники отказали во въезде в Украину российскому журналисту Алексею Пивоварову. Об этом сам Пивоваров написал в Facebook 29 февраля.

"Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили", - жалуется главный редактор RTVI и автор репортажа о жизни в "ДНР".

По словам Пивоварова, пограничники в аэропорту вручили ему постановление об отказе в пропуске на территорию Украины, поскольку он не смог "подтвердить причину пребывания в стране".

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