"Видимо, не судьба": Пивоварова не пустили в Украину

Пограничники отказали во въезде в Украину российскому журналисту Алексею Пивоварову. Об этом сам Пивоваров написал в Facebook 29 февраля.

"Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили", - жалуется главный редактор RTVI и автор репортажа о жизни в "ДНР".

По словам Пивоварова, пограничники в аэропорту вручили ему постановление об отказе в пропуске на территорию Украины, поскольку он не смог "подтвердить причину пребывания в стране".