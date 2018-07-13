Вину признает и готова понести наказание. Суд по делу о смерти чемпиона Андрея Бессонова

Сегодня в Киевском суде состоялось заседание по избранию меры пресечения для Ольги Котовой, женщины, которая на внедорожнике насмерть сбила 19-летнего Андрея Бессонова, чемпиона Украины по мотокроссу. В зал суда пришли родственники и друзья погибшего чемпиона. Они одели черные футболки с надписью «37» - это номер, под которым Андрей выступал на соревнованиях. В них они были и на похоронах юноши

Андрей Бессонов, отец погибшего

Я потерял 20-ть лет смысла моей жизни. Я хотел бы, чтобы это убийца отдала мне своих детей и чтобы они пробежали тоже 10 тыс. км. кросса, 100 км. Велопробега каждый день, каждое утро в 6-ть утра у них начиналось с пробежки. Проплыли они 5 тыс. км. В бассейне. такие же испытания как мой сын и вернули мне столько же кубков и медалей, как мне дал мой сын.

Начало заседания перенесли, потому что ожидали подозреваемую. Через почти час Ольгу Котову привезли в карете скорой. Сначала из машины вышла ее дочь и рассказала, что мать чувствует себя крайне плохо. Затем адвокат Котовой, также ссылаясь на плохое состояние здоровья своей подзащитной, сказала, что целесообразно будет перенести заседание на другое время. Впрочем, те, кто пришли поддержать семью Бессонова предложили занести носилки с «больной» в зал суда. Тогда Ольга Котова, держась за дочь и адвоката, таки нашла в себе силы зайти в зал суда.

Наталья Романенко, адвокат подозреваемой Котовой

Котова Ольга Александровна признает вину , чистосердечно раскаивается об этом она сегодня дала показания следователю в моем присутствии и она готова нести показание, готова участвовать в судебных рассмотрениях, она готова компенсировать моральный и материальный ущерб потерпевшим.

Хотя Котова и надеялась на домашний арест, ходатайство прокуратуры удовлетворили. Судья Киевского районного суда избрала меру пресечения в виде содержания под стражей без залога на 60 суток