Витамин D как защита от коронавируса. Хватает ли вам «солнечного витамина»?®

Не так давно витамин D (кальцитриол) был «повышен в звании» – доказано, что свойства этого вещества более характерны не для витаминов, а для стероидных гормонов. Но чем бы ни являлся холекальциферол по своей природе, он остается незаменимым для поддержания нормального иммунитета. А сегодня D3 крайне необходим еще и для профилактики заражения респираторными инфекциями, включая коронавирусную.

Ранняя весна – период, когда организм практически каждого человека в наших широтах испытывает дефицит витамина (гормона) D. Он вырабатывается под кожей благодаря воздействию солнечных лучей, так что его нехватка после зимы легко объяснима.

Разумеется, общегосударственный карантин и домашняя самоизоляция большинства населения Украины – факторы, способствующие еще большему дефициту витамина D. В таких условиях получить достаточное его количество только из пищи практически невозможно. Как правильно подойти к приему биодобавок с витамином D3 и для чего необходимо это вещество – читайте в нашем материале.

Профилактика «китайской короны»

Доказано, что в повышенных дозах микроэлемент способен существенно снижать риск инфекционных респираторных заболеваний. Это ценное свойство особенно актуально сегодня, в условиях опасности заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 – ведь она тоже поражает дыхательную систему.

Известное издание New York Times рекомендует людям, неравнодушным к собственному здоровью, проверить уровень содержания витамина D в крови. Адит Джинде, профессор медицины неотложных состояний из Медицинского Университета Колорадо, разъясняет, каким образом это вещество снижает риск респираторных заболеваний. По словам профессора, оно необходимо для естественной выработки особых белков, которые наиболее активны именно в дыхательных путях. Эти белки обеспечивают защиту от вирусов и бактерий. Когда в организме циркулирует недостаточно витамина D, «белков-защитников» вырабатывается мало, а организм становится гораздо более восприимчивым к инфицированию, особенно респираторному.

ВАЖНО! Избыток кальцитриола тоже крайне вреден для организма – он провоцирует появление камней в почках, кальцинирование сосудов и многие другие проблемы. Поэтому принимать добавку «вслепую» не стоит, чтобы не вызвать гипервитаминоза и связанных с ним неприятностей.

Проверить свой уровень витамина D (D2+D3) можно в многопрофильной лаборатории МедЛаб. Это исследование позволит вам оценить «вооруженность» своего организма и подобрать адекватную дозировку D3 (холекальциферола) для ежедневного приема. В зависимости от результатов проведенного анализа она может составить от 300 МЕ до 3000 МЕ витамина D3 в день, а при выявленном остром дефиците – даже больше. Но, повторяем, принимать это вещество в виде добавок без проведения предварительного исследования настоятельно не рекомендуется.

Чтобы не нарушать условия карантина, сдать кровь на исследование можно прямо на дому, заказав в лаборатории МедЛаб услугу «Выезд на дом».

Исследование проводится на голодный желудок, не ранее чем через 8 часов после последнего приема пищи. Есть и пить что-то кроме чистой воды перед анализом нельзя, от курения тоже лучше воздержаться.

Чем еще полезен витамин D?

«Классическая миссия» этого микроэлемента – обеспечение здоровья костей, особенно у детей и пожилых людей. Он регулирует кальциево-фосфорный обмен, напрямую связанный с процессами минерализации костной ткани. Именно поэтому недостаток витамина D провоцирует у детей развитие остеомаляции (рахита), а у взрослых и пожилых людей – ремоделирование костной ткани, уменьшение костной массы (остеопороз) и возрастание риска переломов костей.

Кроме того, витамин D (или, по-новому, D-гормон) способен снижать риски развития:

кожных болезней;

некоторых заболеваний сердечно-сосудистой системы;

онкологических патологий (а при имеющихся патологиях вещество препятствует росту злокачественных клеток);

сахарного диабета;

атеросклероза;

артрита и др.

А еще это вещество играет важную роль в процессах свертываемости крови, нормального функционирования щитовидной железы и женской репродуктивной системы. D-гормон участвует в синтезе многих стероидных гормонов (эстрогены, прогестерон и др.), необходимых для полноценного созревания эндометрия и фолликулов. У 70-85% женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) обнаруживается дефицит витамина D.

Как видим, важность «витамина-гормона» D сложно переоценить – и дело здесь не только в профилактике респираторных инфекций, включая новую коронавирусную. Поэтому не откладывайте проведение исследования в долгий ящик – позаботьтесь о собственном здоровье и здоровье своих близких.