Визит министра внутренних дел в Харьков: Аваков передал участковым 20 новых авто

18 июня 2018 г. 19:40
Автор: Лариса Говина
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Отныне на этих новеньких авто будут ездить участковые из разных уголков Украины. В этомг оду правоохранители отмечают 95-ю годовщину со дня создания службы участковых инспекторов. Чтобы поздравить полицейских в Харьков с рабочим визитом прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков. На торжествах не только вручил награды за службу, но и передал ключи от 24 машин - два десятка для участковых и еще 4 для полиции охраны. Участковые говорят - после появления новых авто смогут быстрее реагировать на вызовы в родных селах и небольших городках.

Юрий Кацуба, участковый Великодимерськой ОТГ Киевской обл.:

У маленькі містечка не всегда може доїхати группа швидкого реагування, грпп, српп чи дсо. А дільничий офіцер поліції постоянно на місці. Або заявник звоне напряму дільничому офіеру поліції, або звоне в 102, а 102 звоне дільничному офіцеру поліціїї. Він сів в машині і поїхав. Якщо б не було цього транспорту, то як, на маршрутці, або таксі визиваєш.

В маленьких городках и селах, отметил министр, человек в форме - это и есть власть, поэтому необходимо улучшать условия работы полицейских на местах. Кроме того, повышать уровень доверия людей к правоохранителям.

Арсен Аваков, министр внутренних дел:

Полицейская реформа идет уже 4 года. украинцы оценивают эту реформу. Они говорят, что это одна из самых заметных и самых действенных. Они же и критикуют эту реформу. И указывают на самые больные недостатки. И они же и доверяют вам, полицейским. Около 40% украинцев доверяют Национальной полиции. Это беспрецедентный уровень доверия.

В связи с масштабной реформой системы правоохранительных органов в Украине. качество полицейского сервиса на местах должно постоянно улучшаться, подчеркнул Аваклв. Передача новых авто - один из первых шагов, говорит он, следующий - поставки современного оборудовани участковым в небольших городах и селах.
 

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Визит министра внутренних дел в Харьков: Аваков передал участковым 20 новых авто - 18.06.2018

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