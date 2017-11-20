Визит советника Президента США: о чем говорил Рудольф Джулиани в Харькове

В Харьков советник Президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани прибыл накануне. Главная цель визита известного политика – участие в совещании «Харьков – безопасность и правопорядок», во время её проведения рассказывает – уже успел посмотреть город, говорит - оценил архитектуру. Но основная тема совещания – наработки американских коллег Рудольфа Джулиани по усилению безопасности в Харькове. Джулиани в свое время получил серьезную поддержку среди жителей Нью-Йорка именно благодаря активной борьбе с преступностью. По словам советника Трампа, он и другие американские специалисты по вопросам безопасности уже готовы поделиться опытом Нью-Йорка, который касается взаимодействия между чиновниками, полицией, медиками и другими службами. Одним из важных проектов Джулиани называет создание Единого городского ситуационного центра. Этот центр, рассказывает экс-мэр Нью-Йорка, поможет более оперативно реагировать на разные виды ЧП – от ограбления до стихийного бедствия или теракта. Он будет более эффективно работать после внедрения единой многоканальной линии подобной американской «911», уверен Джулиани.

Рудольф Джулиани, советник Президента США Дональда Трампа:

Идея такая, что в течение определенного времени, горожане запоминают один номер, они могут позвонить и им смогут ответить специалисты, как абонентам реагировать на ту или иную ситуацию. Их соединяют с оператором по все мслужбах - полиция, пожарные или медики. Это может быть любая ситуация, пожар, преступление или террористическая атака. Они будут знать о местонахождении абонента и каким образом диспетчеры смогут помочь.

В мэрии уже объявили о начале создания такого координационного центра, но конкретные даты: когда он заработает в Харькове, пока не говорят. Не озвучивают также и общую вероятную сумму затрат, но подчеркивают, что готовы предоставить помещение для центра и выделить стартовые средства – сколько именно тоже пока не рассказывают, отмечают, что называть точные цифры еще рано – проект пока на стадии обсуждения.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

Мы готовы выделить и помещение, и средства для начала, а также привлечь наших меценатов. У нас очень большая база данных, которой нет (не формируется) у правоохранительных органов, а у правоохранительных органов другая база данных, которую не мы формируем. И, объединяя, создавая этот центр, мы объединяем наши базы данных.

Также по словам Рудольфа Джулиани снизить количество преступлений и ускорить расследование можно с помощью внедрения единой базы ДНК. Особое внимание, подчеркивает советник Трампа, нужно уделить и безопасности на дорогах, в частности ограничить максимальную скорость передвижения для транспортных средств в населенных пунктах, а также усилить контроль за нарушителями ПДД.