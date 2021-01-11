Власть ответит за повышение тарифов: жители Харьковщины вышли на тарифные пикеты

Около тысячи жителей Харьковщины вышли накануне на тарифные пикеты. Люди протестовали против повышения цен на газ и другие коммунальные услуги. Акции прошли сразу в нескольких городах и поселках, были перекрыты две трассы - Киевская и Симферопольская. Достучаться до представителей власти протестующим таким образом удалось. В ответ глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил у себя в Фейсбуке, что они намерены решать вопрос повышения тарифов на встрече с премьером Денисом Шмыгалем, и. о министра энергетики и представителями Офиса президента и готовы к быстрым решениям и принятию антикризисного плана по снижению тарифов.

"Нет - тарифному геноциду!" и "Люди - не быдло" - с такими плакатами на одновременный пикет вышли жители в Чугуеве, Новой Водолаге, Люботине, Балаклее и еще в более десяти населенных пунктах Харьковщины. Договаривались об акции через социальные сети, уверяют, единого управления протестами нет, ведь просто возмутили новые тарифы - на воду, электроэнергию, а главное - на газ. Поставщики с нового года повысили цену за куб от 12% до 25%, а за транспортировку по области цена выросла почти вдвое. В Чугуеве перед городским советом собрались три десятка горожан, которые требовали, чтобы местные власти вмешалась в решение тарифных вопросов.

Ніхто сюди не прийде, тому що ми тут стоїмо дарма. Я всіх призиваю вийти й перекрити трасу в районі літака, й за півгодини влада приїде, поліція приїде.

В Люботине участники пикета так и сделали - перекрыли Киевскую трассу. Сначала около сотни горожан собрались на центральной площади города, а затем два десятка смельчаков вышли на трассу.

Татьяна Беляева, участница акции в Люботине:

У меня пенсия – 1700, вы можете сами представить, как мне жить, как мне выкручиваться. Поэтому у меня накопилось. Мне надоело сидеть на кухне об этом говорить.

Владимир Бабенко, участник акции в Люботине:

Ми вийшли передати уряду, міській владі, Харьковгазу - ми протів повишенія цен. Надо отмінити доставку газу. Повишенія цен не должно бить на воду, на свєт на все. Транспортування газу піднялося вдвічі, було 50, счас около 100 грн в нас іде.

Правда, перекрытие было предупредительным. Через 15 минут дорогу освободили, но водителям все же пришлось постоять в очереди. В том числе и тем, кто был почти сутки в дороге и лишь 30 километров не доехал до дома. Так же, как и тем, кто спешил с товаром в магазины.

Игорь, водитель:

Молодцы, что борются за права, но плохо, что я попал в эту ситуацию именно сейчас.

На 15-минутную принудительную остановку стали и машины на Симферопольской трассе - здесь участники антитарифного пикета перекрыли трассу возле поселка Высокий. Всего собралось с полсотни граждан. Говорят, хотели прийти больше, но побоялись преследований.

Елена, водитель:

Нормально отношусь. Нормально. Правильно, что виходят люди, отстаивают.

Тамара Алексеенко, жительница п. Высокий:

Жить невозможно. Пенсия 2100, а тарифы заоблачные, цены заоблачные. Геноцид просто А депутатам хоть бы что, они отдыхают себе в Буковеле и все.

Кроме возмущения, участники пикетов собирали подписи обращения к Кабмину и парламенту с требованиями передать газотранспортные системы общинам или создать на этом рынке конкуренцию. Ведь сейчас в государстве образован рынок для потребителей и каждый может выбрать из трех десятков компаний, кто именно им будет поставлять голубое топливо. Разница в ценах - пока достигает почти четверти. А вот владельцами труб остались местные монополисты, на ценообразование в работе которых общины не влияют.

Николай Благовестов, депутат Высочанской ОТГ:

Це передача газових установ на баланс громади, потім створення комунальної установи, яка буде обслуговувати, й потім на місцевому рівні буде установлюватись певна сума за природний газ.

Если диалога с властью не состоится, жители городов и поселков, на настроении которых играют и местные политики, намерены и дальше выходить на акции и делать их более масштабными и долгосрочными.