Влияние погодных факторов на здоровье человека.

Сразу три сильнейших вспышки на Солце зафиксировали на днях астрономы. Первая из них, согласно данных НАСА, вообще была названа самой сильной за последние 12 лет. Еще и погода бросается из крайности в крайность. Циклоны сменяются антициклонами, жара прохладой и наоборот. На такие перемены все люди реагируют по-разному.

Павел, пенсионер

Когда солнышко – лучше, действует погода на меня. А когда сильный перепад, подскакивает давление, сонливость.

Валерий, пенсионер

Вообще говоря, конечно, есть влияние на качество сна. Сон может быть поверхностным, может быть глубоким. Вот в таком диапазоне. Это самое главное.

Между тем медики утверждают, что метеочувствительных людей сегодня становится все больше и больше. И это касается даже еще совсем молодых людей и даже детей. Это происходит из-за высокого темпа жизни и постоянного пользования гаджетами и компьютерами, особенно сейчас, когда температура так часто меняется, говорит терапевт Валентина Нагорная.

Валентина Нагорная, врач-кардиолог, терапевт.

Перепад температуры влияет на тонус сосудов, а значит на артериальное давление. Организм пытается приспособиться к изменившимся погодным условиям и окружающей среде. Поэтому реагируют надпочечники, выделяя гормоны стресса. И таким образом, человек получает повышение давления, если это гипертоник.Если гипотоник, то скачки, еще большее снижение.

Всего на самочувствие человека влияет 5 погодных факторов - это атмосферное давление, температура и влажность воздуха, а также магнитные бури и космические ветры. Чтобы меньше завесить от этих показателей медики рекомендуют быть повнимательнее к своему здоровью. А именно; питаться дробно и маленькими порциями, соблюдать режим дня: ложиться спать в одно и то же время и не менее, чем на 8 часов в сутки. Для профилактики можно принимать теплые ванны с травами и пить натуральные чаи. Максимально отказаться от вредных привычек и кофе. Очень важно, больше времени уделять любимым занятиям и общению с родными и близкими людьми.