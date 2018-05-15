Вместо немощной старушки – молодая девушка: как харьковский блогер разоблачает уличных попрошаек

Идея присмотреться повнимательнее к нищим, просящим милостыню, и снимать процесс на видео у Кирилла Яковлева появилась после просмотра аналогичного ролика Черкасского блоггера. И уже совсем похожее видео появилось и на странице самого Кирилла в фейсбуке. Старушка - немощная бабушка оказалась прыткой женщиной лет 30-ти.

Всё бабки прежде всего "Дай, это мое" - Скоко лет, бабуля? - Бабуля. - А? - Понимаешь, это бабушка? я тебе объясняю политику партии, если б людей не дурила, а хотя бы с открытым лицом сидела, то вопросов бы не было.

Одежда у всех практически одинаковая - платок, закрывающий лицо, перчатки и плащ, рассказывает парень. Однотипное и поведение - бабушки полностью склоняются к земле и непрерывно крестятся.

После разоблачения "бабушки" довольно резво бегут, за некоторыми даже трудно угнаться, рассказывает Кирилл.

Так а зачем тебе палка, ты же без палки ходишь? - "Без палки, щас увидишь, шо тебе будет, понял, цыганку не трогай, бог тебя накажет" - Та прикидывается бабкой.

Парень говорит, что из собственного опыта уже хорошо понял, что тех, кто действительно нуждается в помощи, на улицах почти нет. Все нищие, и волонтеры, которые ходят, в том числе и в транспорте, это просто работники. Поэтому хочет донести до харьковчан, которых откровенно обманывают давящие на жалость.

Кирилл Яковлев, блогер

Смотрите, ну кто действительно нуждается в помощи - очень мало их , и на улице почти никто не просит, да. В основном это всё - бизнес, все эти попрошайки в метро, где бы не стояли - это всё бизнес, который централизованно стоит. Их ставят - они дают откаты. Тут нету вот реально тех, кому действительно деньги нужны. Есть вот бабушки с цветами, например, которые продают возле метро, стоят. Вот им, я считаю, надо, можно купить, дать денег, потому что они пытаются честно.

Психолог Борислав Хомуленко, рассказывает, что так называемые профессиональные нищие знают, в каких образах можно вызвать больше сожаления - отсюда подбор одежды и выбор места, где они просят милостыню.

Борислав Хомуленко, медицинский психолог, к.п.н.

Чаще всего нищий, который простит подаяние, если он является профессиональным нищим, он играет на естественных заложенных чувствах вины и стыда, которые существуют в самом подающем. То есть, к примеру, если вы проецируете на образ нищего определенного человека, который вам помогал, вас поддерживал.

Харьковчане признаются, что давно потеряли веру в людей, которые просят помощи на улицах города. Уверяют, что все это бизнес на человеческой жалости, а средства к действительно нуждающимся вряд ли доходят.

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Елена и Маргарита

Но сейчас я поняла, что многие люди обманывают, и перестала это делать. Многие собирают деньги, чтобы там выпить, или кто-то нанимает других людей, и чтобы те приносили им заработок, ну как бы это всё в корыстных целях, а не потому что у людей случилось какое-то горе.

Татьяна

Плохо отношусь к этому, практически не подаю. Но я знаю, что стояла бабушка в метро, ну очень старенькая она стояла, ну людям, которым просить стыдно, наверное, она там продавала какие- то штучки. Вот это единственный человек, который вызывал желание подать милостыню. Всё, что в метро у нас творится, ну это работа просто такая.

Юристы говорят, что именно попрошайничество законом не запрещено. То есть, к административной ответственности нищих привлечь можно только в случае нарушения ими общественного порядка. А вот в случае привлечения к попрошайничеству детей в Уголовном Кодексе Украины уже предусмотрена статья 304, которая наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Кирилл Яковлев, блогер

Полиция им конкретно ничего не сделает, они закон не нарушают, не нарушают общественный порядок, они не занимаются мошенничеством, они просто, грубо говоря, оделись как попало стали там в позу, да, легли на эту землю, ну им просто люди сами деньги дают, это не под какую статью не подпадает

Своеобразные "рейды правды" Кирилл уже провел на Холодной Горе, возле метро Исторический музей и дважды у метро Университет, и теперь, говорит, что собирается расширить сферу разоблачения.