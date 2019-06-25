ВНО 2019: итоги тестирования на Харьковщине

В Украине 13 июня завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания, которая проходит уже в 12-й раз. В частности, на Харьковщине для проведения ВНО было задействовано 64 000 пунктов для тестирования.

Так, по словам директора Департамента науки и образования Ларисы Карповой, на Харьковщине для прохождения ВНО зарегистрировалось более 21 000 участников. Из них 11 800 - это выпускники учреждений общего среднего образования.

Для прохождения внешнего независимого оценивания было зарегистрировано 46 человек, которые требовали особых условий проведения ВНО.

«Тестирование по украинскому языку и литературе прошли более чем 20000 человек, что составляет примерно 96% от общего количества зарегистрированных, и можно сказать, что является самым высоким процентом явки участников Харьковщины на ВНО 2019», - рассказала Лариса Карпова.

По ее словам, самая низкая явка участников на тестирование ВНО наблюдалась по химии - 86, 9% лиц явились в пункт тестирования. Самый высокий результат ВНО - 200 баллов на Харьковщине получили 23 человека, из них один - получил высший балл сразу по трем предметам.

По словам Александра Сидоренко - директора Харьковского регионального центра оценивания качества образования, больше всего максимальных результатов абитуриенты получили по химии.

«Среди 200-балльников только трое - выпускники школ Харьковской области. Один участник, получивший 200 баллов по английскому языку, является выпускником Купянского учебно-воспитательного комплекса. 200 баллов по химии и 199 баллов по биологии получил выпускник Глушковской общеобразовательной школы. 200 баллов по украинскому языку и литературе получила выпускница Чугуевского учебно-воспитательного комплекса», - отметил он.

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания будет проходить с 26 июня по 11 июля.