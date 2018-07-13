Вновь не пришла.Татьяна Цибульник жалуется на плохое самочувствие

Лабутены, маргарин и даже красноречивая песня «Татьяна». Так активисты встречали председателя Новобаварской райадминистрации Татьяну Цибульник, подозреваемую во внесении недостоверных данных в декларации. Впрочем, подготовка пошла прахом - чиновница не появилась. Женщине стало плохо, говорит адвокат Цибульник Юлия Плетнева

Юлия Плетнева, адвокат Т. Цибульник

Цибульник Татьяна Анатольева не явилась по уважительной причине, в связи с тем, что находится на больничном. Доказательства больничного предоставлены в зал судебного заседания Позиція захисту не змінюється?- не змінюється. Это абсурдное обвинение, в смысле, абсурдное подозрение, которое не поддается никакому комментарию

Напомню, в конце июня текущего года, прокуратура сообщила Цибульник о подозрении в декларировании недостоверной информации. Речь идет о драгоценностях стоимостью более, чем 600 тыс. грн. Указанные ценности были изъяты во время обыска в рамках расследования другого производства. Кроме того, прокуратура обратилась в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения главы администрации от исполнения служебных обязанностей на время проведения досудебного расследования. Позиция прокуратуры пока остается неизменной. Впрочем, сегодняшнее решение суда, о переносе слушания обосновано, говорит Вита Дубовик

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харк.обл

Закон у цьому випадку прописаний досить чітко – ми не можемо розглядати запобіжний захід особі без її присутності . В свою черогу, прокуратура Харк. області обов язково зробить запит до медичного закладу, щодо можливості участі у наступному судовому засіданні

А вот активисты остались недовольны. Говорят, все это ложь. Справку нарисовали и даже год рождения перепутали. По словам Дмитрия Маринина, который говорит, что видел этот документ - там вместо 68-го стоит 63-й год рождения. Этот факт возмущает и указывает на то, что чиновница пытается обмануть суд и общественность, говорит Дмитрий

Дмитрий Маринин, активист

Я сразу понял, что ситуация непростая потому что на прошлое заседание пришла такая большая группа поддержки. Здесь были все главы администраций города, здесь был зам. городского головы Руденко, был Новак секретарь городского совета, а сегодня их никого не было. Поэтому, эта так называемая акция «Заболевшей Татьяны» явно была подстроена

Следующее заседание суд назначил на 20 е июля

