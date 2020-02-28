Водителей предупредили о гололеде на дорогах Харьковщины

Дорожники обеспечивают проезд на государственных дорогах Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

По данным Службы автомобильных дорог в Харьковской области, на трассах работает спецтехника, выполняются работы по очистке проезжей части от мокрого снега и обработки дорог противогололедными смесями.

«В 17:00 27 февраля с северо-запада области зашел циклон. Начались осадки в виде дождя, которые около 5:00 28 февраля перешли в мокрый снег. Температура ночью колебалась от + 1 ° С до + 8 ° С. С переходом дождя в мокрый снег температура снижалась. Работниками дорожных предприятий постоянно проводится мониторинг состояния проезда - как патрульным обследованием, так и с помощью камер наблюдения», - рассказали в САД.

Сегодня, по прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями. Утром и днем ​​дождь с мокрым снегом. Ветер южный с переходом на северо-западный 7 - 12 м/с, порывы 15 - 20 м/с. Температура воздуха днем ​​+ 2 °С... + 6 ° С.

Температура воздуха по области ночью снизится до -2 ° С. В связи с понижением температуры воздуха и переходом через 0 °С на дорогах области местами может быть гололедица, что значительно увеличит длину тормозного пути и уменьшит управляемость автомобилем.

«Необходимо быть максимально внимательными и осторожными, соблюдать дистанцию ​​и не совершать обгон и резких маневров. В случае необходимости на аварийно опасных участках (спуски, подъемы), будут выполняться работы по обработке дорог противогололедными смесями», - отметили в САД.