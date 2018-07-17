Водителю ВАЗа, сбившего женщину с 5-месячным младенцем, суд избрал меру пресечения

17 июля 2018 г. 10:05
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Киевский районный суд Харькова  избрал для водителя, повлекшего смертельное ДТП на пр. Гагарина, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним,  в субботу, 14 июля, 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил 20-летнюю женщину с младенцем в коляске. После этого автомобиль въехал в столб.

В результате аварии 5-месячный малыш получил многочисленные травмы, от которых скончался в больнице.

По данным экспертизы, водитель был трезв.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

 

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