Водителю ВАЗа, сбившего женщину с 5-месячным младенцем, суд избрал меру пресечения

Киевский районный суд Харькова избрал для водителя, повлекшего смертельное ДТП на пр. Гагарина, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, в субботу, 14 июля, 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил 20-летнюю женщину с младенцем в коляске. После этого автомобиль въехал в столб.

В результате аварии 5-месячный малыш получил многочисленные травмы, от которых скончался в больнице.

По данным экспертизы, водитель был трезв.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.