"Водоканал" хочет провести масштабную реконструкцию очистных сооружений за деньги Мирового банка: во сколько оценили проект?

Реализацию инвестиционного проекта по реконструкции системы очистки сточных вод в Харькове коммунальщики планируют начать в этом году. Это касается и оборудования для первичной очистки, и очистки биологического состава воды. Также в рамках проекта специалисты "водоканала" предусмотрели строительство комплекса по переработке ила. Все необходимые работы по оценке коммунальщиков будут продолжаться около 3 лет.

Юрий Шаталов, зам. дир. по вопросам очистных сооружений КП "Харьковводоканал":

Все оборудование очистных сооружений функционирует более 40 лет. Полный амортизационный износ и необходимы большие капиталовложения для технического перевооружения и ремонта всех очистных сооружений. Если контракт будет в ближайшие дни подписан, будет определен генеральный подрядчик на проектирование. Определенное время, конечно, займет сам процесс проектирования и в дальнейшем начнутся работы по реализации данного проекта.

Последний раз масштабную модернизацию очистных сооружений за средстваи нвесторов в 2013-м, говорят в КП. Тогда заменили старые насосы на новые, изучив причины аварии в Диканевке летом 1995-го года.

Александр Костенко, нач. городских очистных сооружений водоотведения №1:

Первое - повышение надежности насосной станции за счет внедрения новіх насосов. они позволяют работать в затопленом состоянии. То есть полностью герметичные. В результате насосная не боится затопления, можно так сказать. Полюс эти насосы, они производительнее, чем старые насосы, позволяет более гибко в зависимости от поступаемых стоков.

Стоимость прошлого проекта составляла больше 5 миллионов долларов, теперь специалисты КП "Харьковводоканал" оценили все работы на городских очистных сооружений в 85 миллионов. Деньги на реконструкцию канализационного хозяйства планируют получить от Международного банка реконструкции и развития.