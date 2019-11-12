Воды по колено: Венецию затопило из-за штормов (фото)

12 ноября 2019 г. 17:40
Источник: НВ
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Большая часть Венеции 12 ноября была затоплена в результате штормов, из-за которых вода в венецианских каналах поднялась на 156 см выше обычного уровня.

Как передает британское издание The Conversation, из-за недавних штормов покрытыми водой оказались 70% площади города.

За последние 100 лет количество наводнений в Венеции сильно возросло. Так, площадь Сан-Марко сейчас оказывается затопленной более 60 раз в год, тогда как в 1900 году таких затоплений было всего четыре.

Во многих венецианских отелях есть одноразовые пластиковые сапоги до колена, которые в случае наводнения предлагают туристам. У большинства жителей города есть резиновые сапоги выше колен.

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