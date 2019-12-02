Военная форма вместо театрального костюма. Актёр драмтеатра пошёл служить в Нацгвардию

Ряды Национальной гвардии Украины пополнили новобранцы. На верность украинскому народу они присягнули в Харькове, возле монумента Независимости. Поклялись защищать страну, её суверенитет и неприкосновенность.

У монумента Независимости на площади Конституции слова Военной присяги произносят новобранцы 5 Слобожанской бригады Национальной гвардии Украины. Это контрактники и срочники, которые во время осеннего призыва захотели служить в Национальной Гвардии.

В военной форме и актер драматического театра имени Шевченко Ярослав Подшивалов. Сложности военной службы его не пугают, он уверен: армия воспитывает настоящие мужские качества - мужество и ответственность. Говорит: за театральными кулисами уже немного грустит, поэтому после службы вернется в театр.

Ярослав Подшивалов, солдат Национальной гвардии Украины

Сумно, звичайно, сумно, коли ти щось лишаєш. Але мені здається, що через рік, коли я піду з Національної гвардії, я теж буду за нею сумувати. Тому що за місяць в мене з’явились якісь нові побратими, нові товарищі, нові знайомства

Новобранцы уже прошли общий курс подготовки, рассказывает полковник Сергей Чередниченко. Это - стрельба из боевого оружия, курс первой медицинской помощи и основы тактической подготовки. По собственному опыту Чередниченко знает: этот день нацгвардейцы будут помнить всю жизнь.

Сергей Чередниченко, полковник, зам. командира части

Свої почуття пам’ятаю дуже добре, це був далекий 1996 рік. Багато з того часу помінялось. Але я сьогодні півночі переживав ,скажімо так, бо я їх готував, і всі ми разом йшли до цього свята

Военнослужащие бригады стоят на страже общественного порядка и защищают безопасность граждан. Гвардейцы несут службу в зоне проведения Операции Объединенных Сил. Тех, кто не вернулся с войны, почтили минутой молчания

С принятием Военной присяги новобранцев поздравили родные и друзья. Говорят: волнуются, в то же время гордятся своими сыновьями, братьями и мужьями.

Вита Молчанова, мама солдата

Он сам согласился пойти служить. Трудное дело, важное дело, но согласился сам. Поэтому, я думаю, это его выбор. Отслужит, придет, дождется девушка его, все будет хорошо

Мария Иваненко, сестра солдата