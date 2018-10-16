Военная техника и выступления спецподразделений. В Харькове День защитника Украины прошел с размахом

Под открытым небом на площади Свободы разместили военную технику. В экспозиции был представлен практически весь арсенал военных частей, расположенных на территории Харьковского гарнизона

Александр Туринский, начальник Харьковского гарнизона

Це здебільшого зразки бойової техніки, які викорстовуються в учбовому процесі, в учбових закладах. Якщо подивтись зліва направо, ліворуч, це літак МІГ-29, л-39, бойовий вертоліт і далі системи зенітно-ракетні, техніка державної прикордонної служби і надзвичайних ситуацій

Во время праздника состоялся марш всех военных ВУЗов региона, в котором приняли участие более тысячи курсантов и преподавателей. А начинали праздник клятвой на верность Украине будущие защитники государства - ученики лицеев и кадетского корпуса.

Кадет Назарий хочет продолжить дело отца: он - танкист. Мальчику тринадцать лет, он с Полтавщины, признается, что к присяге на площади Свободы готовились очень тщательно:

Назарий Ковалев, кадет Харьковской гимназии-интерната «Кадетский корпус» (13 лет)

Постійно вчились ходити стройовим кроком, відпрацьовували свою поведінку в строю, відпрацьовували військове вітання, відпрацьовували, можна сказати, все. Це честь за свою державу, треба її відстоювати , якщо буде війна - я піду.

Больше всего аплодисментов получили нацгвардийцы, которые показали, как работают спецназовцы в экстремальных ситуациях. Абсолютно новый прием, продемонтрированный на празднике - так называемая "живая башня"

По словам главы региона Юлии Светличной, такое масштабное мероприятие в Харьковской области провели впервые:

Юлия Светличная, председатель Харьковской облгосадминистрации

Сьогодні на найбільшій площі Європи у Харкові виставлено більше сорока одиниць військової техніки, присутні більше півтори тисячі військових, для того, щоб показати міць і можливість армії. Харківщина завжди випускає потужні бойової кадри, не тільки чоловіків, а і жінок. Кожного року майже 2 тисячі військових поповнують лави нашої армії

Общественный порядок во время праздников обеспечивала сотня правоохранителей. Выставка техники работала все выходные.