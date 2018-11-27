Военное положение в Харьковской области. Что нужно знать жителям региона?

Паники нет, но вопросов много. После того, как Харьковщина попала в список 10 областей, где вводится военное положение на 30 суток, большинство горожан не понимают, что изменится в связи с решением. Мнения харьковчан разделились надвое - некоторые не согласны с такими действиями, другие размышляют, что это, наоборот, может повысить уровень безопасности в приграничном регионе.

Галина, харьковчанка:

Ну я никакой опасности не вижу, может быть, кто-то её видит, я могу только своими глазами смотреть, прекрасный город, тишина. Покой, ничего, мне кажется, это какие-то политические игры.

Антон, харьковчанин:

Произошел конфликт, в любом случае, моя позиция - надо садиться за стол переговоров, обсуждать. А то, что руководство нашей страны выбрало такой путь, значит будем по такому пути следовать.

Валентин, харьковчанин:

Ну, в 2014-м году, когда война начиналась, когда захватывали Крым, когда Донбасс захватували, тогда были угрозы, надо было вводить военнео положение,в Украине. а на сегодняшний день – это такое.

Денис, харьковчанин:

Я считаю, что охрана будет усилена, поскольку 30 дней военного положения, правда, понятия не имею, как это будет, первый раз об этом слышу и я думаю, что будет больше патрульных, будете больше полиции на дороге, может, будет менше нарушений на дороге.

Самое главное, что изменится после введения на Харьковщине военного положения, говорят правоохранители, существенное усиление безопасности. В частности, на границе и на стратегичных объектах, а это коммунальные предприятия, метрополитен, вокзалы и аэропорт. Дополнительные экипажи полиции появятся и на въездах в Харьков.

Cергей Чиж, заместитель начальника ГУНП в Харьковской области:

У деяких місцях у 2 рази, у деяких в 3 рази посилено працівниками поліції. Для того, щоб на дорогах міста Харкова і Харківської області, а зокрема. В сторону кордону, де знаходиться Пісочинський і інші пости посилено наряди.

Комендатский час и другие ограничения прав и свобод граждан в области не будет, уверяют правоохранители. Митинги и пикеты запретят только, если это сепаратистские собрания. По поводу мобилизации - данные резервистов уточняют, в то же время, многочисленные слухи о массовых вызовах военнообязанных, которые распространяются в соцсетях, чиновники опровергли.

Сергей Стороженко, советник главы ХОГА по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами:

Нікого хватати ніхто не буде, ходити по домівках ніхто не буде. Ми майже закінчили призов на військову службу, ми готові для того, щоб здійснити мобілізаційні заходи. Але таких заходів поки що немає.

Более того, отмечает областной военком Харьковщины Юрий Калгушкин, сразу после сообщения о возможном введении военного положения, накануне в комиссариаты начали приходить добровольцы, которые хотят защищать Украину.

Юрий Калгушкин, областной военный комиссар Харьковщины:

Приходили громадьскі організації патріотичного характеру. волонтерські організації з бажанням прийти до військового комісаріату і призватися, або по частковій мобілізації, або на навчальні збори. Головна мета - захист Харківської області, захист України. Я порахував, вчора близько 200 військовозобов"язаних громадян з міста Харкова і області подзвонили мені.

Не повлияет также военное положение и на проведение массовых мероприятий, развлекательных и спортивных, подчеркивают в Харьковской обладминистрации. В том числе, это касается матча футбольной Лиги Чемпионов, Шахтер-Лион, который должен состояться 12 декабря. Призвали горожан не паниковать из-за военного положения и в харьковской мэрии - отметили, что продуктами город обеспечен, перебоев в работе социальных и финансовых учреждений нет.