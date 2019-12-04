Вооруженная самозащита: готовы ли украинцы к легализации оружия – комментируют эксперты

Хочешь спокій - чисти зброю, забоїться ворог твій, кольт - то кращий миротворець!

Этот клип Василий Рябко вместе с друзьями записал еще в 2015 году. С тех пор он является не только активным сторонником легализации оружия в Украине. Вместе с другими общественными деятелями и пропатриотично настроенными активистами они начали публичную акцию по популяризации этой идеи. Снимают ролики, проводят встречи, призывают присоединяться к их движению. Говорят, причин неприятия в обществе идеи ношения оружия гражданами две: традиционная, еще со времен Советского Союза, пропаганда против легализации оружия и привычка чувствовать себя жертвами, а не защитниками.

Легализация же, уверены авторы инициативы, повысит доверие в обществе и позволит гражданам чувствовать себя субъектами, а не объектами в своей защите.

Никита Соловьев, общественный деятель

Даже эффективно работая, пользуясь доверием общества, полиция в лучшем случае может приехать и задержать преступника, но она физически не может их предотвратить. А большое количество людей с оружием может. Вопрос не только в том, есть ли у вас оружие, а есть ли оно у законопослужных граждан рядом.

В этом году вопрос легализации оружия мог бы уже решиться. На сайте Президента Украины петиция по этому вопросу набрала необходимые 25 000 голосов, а в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "Об оружии", которым предусматривается определить основные принципы поведения, использования, приобретения, ввоза, маркировки, а также порядок получения разрешений на оружие.

Законопроект также предусматривает создание единого реестра оружия. Юристы говорят, что необходимость принятия закона об обороте оружия в Украине давно назрела. Ведь без него привлечение человека к ответственности за незаконное использование оружия или доказательства законности его использования являются достаточно спорным моментом.

Хотя при этом момент по обязанности обязательного страхования, вроде "автогражданки ", чтобы возместить ущерб третьим лицам, пострадавшим от оружия, юристы считают некачественным предохранителем. Мол, это вряд ли остановит глупцов, которые решат поиграть оружием, или успокоит тех, кто боится стать жертвой неосторожного обращения с оружием.

Евгений Рияко, адвокат, ноябрь 2019

Этого, мягко говоря, недостаточно, особенно если взять, как работают в Украине страховые фирмы. Посмотрите любое ДТП, как получают страховку без суда, таких случаев, мягко говоря, немного. Поэтому совокупно я вижу это больше как проблему, потому что это достаточно сырой закон.

Но на уровне руководства страны не восприняли эту инициативу. И в полиции, и в офисе Президента, и сам Зеленский назвали ее преждевременной. По крайней мере, до решения конфликта на востоке страны и изъятия всего незаконного оружия. Но пообещали провести профессиональные консультации с представителями иностранных государств.

Авторы же инициативы по легализации оружия уверены, что под давлением общества украинцы все же смогут получить право на вооруженную самозащиту.