Воскресенье в Одессе объявлено днем траура

В Одессе 18 августа объявлено днем траура в связи с гибелью людей в гостинице «Токио Стар».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, распоряжением Одесского городского головы Геннадия Труханова 18 августа в городе объявлено днем траура.

Как отмечается, на зданиях исполнительных органов и коммунальных предприятий Одесского городского совета, учреждений и организаций города будет приспущен Государственный флаг Украины и флаг Одессы. На приспущенных флагах будут траурные ленты.

Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Одессе в гостинице «Токио Стар» произошел пожар. В результате пожара погибли 9 человек, пострадали - 10, спасены - 7, эвакуированы - 136.