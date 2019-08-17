 

Воскресенье в Одессе объявлено днем траура

17 августа 2019 г. 17:30
Источник: УНИАН
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 В Одессе 18 августа объявлено днем траура в связи с гибелью людей в гостинице «Токио Стар».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, распоряжением Одесского городского головы Геннадия Труханова 18 августа в городе объявлено днем траура.

Как отмечается, на зданиях исполнительных органов и коммунальных предприятий Одесского городского совета, учреждений и организаций города будет приспущен Государственный флаг Украины и флаг Одессы. На приспущенных флагах будут траурные ленты.

Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий. 

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Одессе в гостинице «Токио Стар» произошел пожар. В результате пожара погибли 9 человек, пострадали - 10, спасены - 7, эвакуированы - 136.

 

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