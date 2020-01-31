ВОЗ оценила медсистему Украины в связи со вспышкой коронавируса

Всемирная организация здравоохранения считает, что Украина сможет справиться с коронавирусом.

Такое мнение озвучил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт во время брифинга в Киеве.

Он прокомментировал чрезвычайное положение, которое было объявлено в связи с распространением вируса за пределами Китая.

Больше ВОЗ опасается возможности попадания вируса в страны со слабой медицинской системой.

На вопрос, к каким странам организация относит Украину, и справится ли украинская система здравоохранения с вирусом, представитель ВОЗ Ярно Хабихт ответил:

"Принимая во внимание нашу работу с Минздравом, я не могу назвать Украину страной со слабой системой.

Украина уже переживала кризисы и вспышки и успешно с ними справилась".

Представитель ВОЗ также отметил, что риски по-прежнему остаются, поэтому нужно усилить информирование врачей и готовность к вспышке.

Напомним, что впервые заболевания новым китайским коронавирусом зарегистрировали 31 декабря 2019 в китайском городе Ухань.

Напомним, как сообщалось, по состоянию на 31 января 2020 количество заболевших превысило 7000, 213 человек скончались.

Вспышки есть во всех регионах Китая, также имеются больные в 22 странах.

Прежде всего Ярно Хабихт рекомендует применять простые меры по предупреждению инфекции – тщательно мыть руки и готовить мясо, хорошо обрабатывая его термически.