Возле границы с РФ задержали россиянина, который пытался попасть в Украину нелегально

На Харьковщине вечером накануне пограничники задержали россиянина, который пытался незаконно попасть в Украину.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Пограничный наряд, ведущий наблюдение за участком границы с помощью камер видеонаблюдения заметил неизвестного, который направлялся с территории России в Украину.

Выдвинувшись на перехват, правоохранители задержали гражданина РФ, 1993 года рождения.

Правонарушитель незаконно пересек границу в районе населенного пункта Плетеневка.

За незаконное пересечение границы и нарушение правил пограничного режима мужчине грозит административная ответственность. Его дальнейшую судьбу решит суд.