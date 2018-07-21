Возле границы с Россией задержали нарушителя без документов

21 июля 2018 г. 15:10
21 просмотр

На Харьковщине пограничники задержали мужчину без документов, который пытался незаконно попасть в Россию, минуя пункт пропуска.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.

20 июля на в Дергачевском  районе на участке  на направлении населенных пунктов Грани (Украина) - Красный Хутор (РФ), получив  предварительную информацию от  участкового инспектора, пограничники обнаружили и задержали в 10 метрах от линии государственной границы 32-летнего гражданина РФ (с его слов).

Нарушитель без документов при себе пытался незаконно попасть в Россию.

Мужчина сообщил правоохранителям, что на территорию Украины он попал через нефункционирующий пункт пропуска на неподконтрольной территории и пытался вернуться в РФ, пересекая государственную границу Украины вне пункта пропуска, боясь украинского правосудия.

Путешественника привлекли к административной ответственности по статье 204-1 Кодекса Украины об административном правонарушении.

Его дальнейшую судьбу решит суд.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.