Возле харьковской школы задержали подозреваемого в педофилии мужчину - соцсети

Возле харьковской школы местные жители задержали мужчину, подозреваемого в педофилии.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
По словам женщины-очевидца, задержали педофила на территории школы 78.
"Мужчина ко мне пристал с непристойным предложением и направился на территорию школы № 78. Я увидела, как он остановил двух детей: мальчика и девочку. Заподозрила неладное и позвонила классному руководителю. Она сообщила директору, и вызвали полицию. Я вернулась в школу, его задержали до приезда полиции.
Оказывается, за 7 минут он уже успел пристать к другим детям, его узнала девочка, к которой он пристал с непристойностями, когда она гуляла на территории школы 91 (это пятиклассница).
Потом выяснилось, что он показывал гениталии 11-класснице. Также его узнали технички школы, которые видели, как он возле киосков (адреса не знаю) хвастался своими гениталиями, размерами", - пишет харьковчанка LK Alesya в Фейсбук.
По ее словам, на данный момент выявлено несколько случаев с участием подозреваемого.
По ее словам, на место должны прибыть психологи и родители детей, к которым успел пристать указанный мужчина, а также девочку, которую, по информации харьковчанки, ранее неизвестный затянул в ее собственную квартиру на Танкопия.
«Возможно, он причастен и к этому случаю», - написала женщина.
Прибывшие на место полицейские доставили мужчину в Слободской отдел полиции.
В полиции пообещали позже сообщить подробности инцидента.