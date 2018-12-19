Возле харьковской школы задержали подозреваемого в педофилии мужчину - соцсети

Возле харьковской школы местные жители задержали мужчину, подозреваемого в педофилии.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По словам женщины-очевидца, задержали педофила на территории школы 78.

"Мужчина ко мне пристал с непристойным предложением и направился на территорию школы № 78. Я увидела, как он остановил двух детей: мальчика и девочку. Заподозрила неладное и позвонила классному руководителю. Она сообщила директору, и вызвали полицию. Я вернулась в школу, его задержали до приезда полиции.

Оказывается, за 7 минут он уже успел пристать к другим детям, его узнала девочка, к которой он пристал с непристойностями, когда она гуляла на территории школы 91 (это пятиклассница).

Потом выяснилось, что он показывал гениталии 11-класснице. Также его узнали технички школы, которые видели, как он возле киосков (адреса не знаю) хвастался своими гениталиями, размерами", - пишет харьковчанка LK Alesya в Фейсбук.

По ее словам, на данный момент выявлено несколько случаев с участием подозреваемого.

По ее словам, на место должны прибыть психологи и родители детей, к которым успел пристать указанный мужчина, а также девочку, которую, по информации харьковчанки, ранее неизвестный затянул в ее собственную квартиру на Танкопия.

«Возможно, он причастен и к этому случаю», - написала женщина.

Прибывшие на место полицейские доставили мужчину в Слободской отдел полиции.

В полиции пообещали позже сообщить подробности инцидента.