Возобновление регулярных авиарейсов: куда смогу полететь украинцы

Кабинет министров Украины снял карантинные ограничения на регулярные авиаперелеты. Уже с 5 июня стартуют внутренние рейсы, запуск международных ожидается после 15 числа.

Первыми о возобновлении внутренних рейсов заявили "Международные авиалинии Украины". В частности, на 5 и 6 июня объявлены вылеты из Киева (аэропорт "Борисполь") в Одессу, стоимость билета - от 1 514 гривен. Обратные рейсы будут выполняться 8 и 9 июня - стоимость от 1 498 гривен.

Продажу билетов открыла и компания Windrose. На 5 июня запланирован рейс Киев-Днепр по цене от 1 110 гривен, на 8 июня - Днепр-Киев по цене от 1 190 гривен. Рейсы выполняются из столичного аэропорта "Борисполь".

О намерениях выполнять рейсы объявила и "Мотор Сич". С 15 июня запускается авиасообщение по маршруту Запорожье-Киев (цена билетов от 2 355 гривен) и в обратном направлении - от 2 286 гривен.

Открыта продажа на рейсы компании Windrose по маршруту Харьков-Киев-Харьков. Они будут выполняться с 16 июня по цене от 547 гривен.

Кроме того, на рейсы после 15 июня продает билеты МАУ сразу на несколько внутренних направлений.

Международные рейсы

Киевский аэропорт имени Сикорского анонсировал международные пассажирские перевозки с 16 июня. Планируется возобновление рейсов лоукостера WizzAir из Киева в ряд европейских городов - Берлин, Варшава, Будапешт, Копенгаген, Лиссабон и т.д.

Также будет запущен рейс Киев-Минск авиакомпании "Белавиа". А ближе к концу месяца полеты между Киевом и Варшавой запустит польский перевозчик LOT.

Лоукостер Ryanair заявил о планах возобновить полеты в Украину в первых числах июля. Пока объявлены рейсы из Киева, Одессы и Львова в итальянские Рим, Болонью, Милан и Катанью.

О запуске рейсов в Украину уже объявила Турция. Авиакомпания Turkish Airlines уже открыла продажу билетов на рейсы из Киева в Стамбул с 15 июня.

Новые правила для пассажиров

Из-за карантинных ограничений определенные правила распространяются и на пассажиров. В терминалы аэропортов не будут допускать провожающих. Пассажиры обязаны носить респиратор или защитную маску в течение всей поездки, в том числе во время пребывания в зонах обслуживания.

Пассажир должен иметь при себе достаточное количество масок на все время путешествия (до выхода из аэропорта прибытия). Рекомендуется также иметь одноразовые перчатки. Людей без средств защиты не допустят к регистрации и могут отказать в полете. Исключение - пассажиры до 6 лет или с медицинскими противопоказаниями.

Перед вылетом проводится температурный скрининг, пассажиров с повышенной температурой и другими симптомами отправят к медикам. Примечательно, что некоторые авиакомпании могут бесплатно перебронировать билеты при наличии справки о заболевании.

На стойках регистрации в аэропорту необходимо соблюдать дистанцию 1,5-2 метра, как и при выходе на посадку. Регистрацию рекомендуют делать в онлайн-режиме.