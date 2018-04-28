Кардиохирурги рассказали о статистике смертности от инфарктов за 10 лет

В течение 2017 года в 11 областях Украины на 20% снизилась летальность (смертность в стационаре) от инфаркта миокарда по сравнению с 2015 годом.

Такие выводы сделали специалисты Ассоциации интервенционных кардиологов Украины на основе данных Реестра перкутанных коронарных вмешательств (коронарное стентирование, реестр ПКВ).

"Это первое снижение этого показателя за последнее десятилетие", - сообщается в пресс-релизе ассоциации.

По данным ассоциации, положительных изменений удалось достичь в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской (вместе с Киевом), Львовской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Херсонской областях, то есть именно в тех регионах, где начато внедрение новой системы оказания помощи на основе современных технологий в центрах, оснащенных новым агиографическим оборудованием.

"Среди основных причин - стратегический фокус государства на внедрение стентирования и развитие сети кардиологических (реперфузионных) центров", - отмечают в ассоциации.

При этом кардиохирурги подчеркивают, что в 2017 году в самих реперфузионных центрах показатель летальности был в 2,7 раза ниже среднего по Украине (4,6% против 12,5% соответственно).

"В 2017 году врачам в Украине удалось спасти на 420 жизней больше, чем в 2015 году. Новые технологии, введенные в кардиологических (реперфузионных) центрах, спасают жизни пациентов, которые ранее погибали из-за недостаточной технической оснащенности медицинских учреждений и отсутствие современной системы оказания помощи. Все это - первые результаты в создании новой системы лечения", - отмечает член правления Ассоциации интервенционных кардиологов Украины, доктор медицинских наук Максим Соколов.

По его словам, количество коронарных стентирований в Украине системно растет. Если в 2015 году их было всего 142 на 1 млн населения, то в 2017 году цифра увеличилась до 220 на 1 млн населения.

"Впервые с начала реестрового наблюдения за пациентами мы можем говорить об улучшении показателей в течение последних трех лет", - подчеркнул М. Соколов.

По информации Минздрава, в Украине ежегодно диагностируется около 40 тыс. инфарктов, ориентировочная потребность для Украины в неотложном стентировании у пациентов с острым инфарктом миокарда составляет 16 тыс., в то время как в 2016 году в стране было проведено только 6,800 тыс. В настоящее время госпитальная летальность от инфаркта миокарда в клиниках, где работают реперфузионные центры, составляет 3-6%.

По расчетам Минздрава, создание сети реперфузионных кардиоцентров позволит предотвращать около 3 тыс. летальных исходов ежегодно.