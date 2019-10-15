Врачи назвали признаки возможного скорого сердечного приступа

Специалисты-кардиологи из Немецкого фонда сердца рассказали о предупреждающих сигналах возможного сердечного приступа. Это боли в ногах, сильная слабость после простуды или гриппа, одышка при ходьбе по лестнице, передает MedikForum.

По словам немецких кардиологов, некоторые виды болей в ногах могут указывать на повышенный риск инфаркта миокарда. Особенно опасно, если боль возникает во время ходьбы по икрам и быстро прекращается, стоит человеку остановиться. Среди других симптомов – боль в пальцах ног, когда человек лежит, и ее исчезновение при вставании. Эксперты констатируют, что эти два типа боли являются признаком атеросклероза в ногах. «При атеросклерозе обычно происходит значительная кальцификация коронарных артерий. Поэтому боль в ногах является сигналом для обследования сердца», - заявили представители фонда.

Еще одним признаком приближающегося сердечного приступа может быть одышка, возникающая при ходьбе по лестнице после небольшого расстояния. Кардиологи пояснили, что сердечная недостаточность вызывает респираторные расстройства чаще, чем заболевания легких, такие как астма или ХОБЛ. Поэтому одышка во многих случаях говорит о проблемах с сердцем, нежели о нарушении в работе легких.

«Если, поднимаясь по лестнице, человек вынужден остановиться после нескольких шагов, чтобы перевести дух, ни в коем случае не игнорируйте это. Одышка, которая образуется при небольшом физическом усилии, может быть предупреждением о серьезном заболевании», - дали совет кардиологи.

Помимо этого, сигналом повреждений в сердце может быть непреходящая усталость, которую человек чувствует, переболев гриппом или простудой.

По словам врачей, если после инфекции, помимо затянувшейся усталости, наблюдаются такие симптомы, как отеки в ногах, ощущение давления в груди, нерегулярный пульс или одышка при незначительной нагрузке, следует обязательно проверить свое сердце. Эти признаки могут указывать на воспаление сердечной мышцы.