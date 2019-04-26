Временно перекроют одну из улиц: четыре автобуса сменят маршрут

Движение транспорта по ул. Дмитриевской, на участке от ул. Коцарской до ул. Чеботарской, будет запрещено с 8:00 2 мая до 20:00 17 мая.

Как сообщили в горсовете со ссылкой на Департамент инфраструктуры, проезд автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, разрешен.

На этот период изменится путь следования некоторых автобусов, которые будут объезжать по следующей схеме:

в направлении Центрального рынка:

- №15, 67э, 112э: - ул. Благовещенская - ул. Рождественская - ул. Коцарская - ул. Ярославская - ул. Чеботарская – ст. м. «Центральный рынок»;

в направлении Новоселовки:

-№15, 67э: - ул. Чеботарская - ул. Ярославская - ул. Коцарская - ул. Малиновского и далее по маршруту;

в направлении ул. Клочковской:

- №221э: - ул. Благовещенская - ул. Рождественская - ул. Пискуновская - пер. Пискуновский и далее по маршруту.

Неудобства связаны с капитальным ремонтом ул. Дмитриевской.