ВРУ нынешнего созыва зарегистрировала рекордные 10 тысяч законопроектов

Верховная Рада VIII созыва зарегистрировала более 10 тысяч законопроектов. Это существенно превышает показатели парламентов предыдущих созывов, сообщил Комитет избирателей Украины (КИУ).

По состоянию на среду, 13 сентября, в ВР зарегистрировано 10038 законопроектов, из них 5,6 тысяч проектов законов и 4,2 тысячи - постановлений.

Отмечается, что в ВР VII созыва за все время работы было зарегистрировано 7,4 тыс. законопроектов, в ВР VI созыва (за первые три года) - 8,1 тыс., ВР V - 3,3 тыс., ВР IV (за первые три года) - 7,6 тыс.

С 10 тысяч законопроектов 9097 подали народные депутаты, еще 806 инициировало правительство и 135 - Президент.

Среди фракций и групп наиболее "продуктивными" стали Батькивщина и Радикальная партия Олега Ляшко.

В КИУ отметили, что абсолютное большинство этих документов не имеют шансов быть принятыми.

"По статистике, законами становятся лишь 12% законодательных инициатив, остальные - пылятся в аппарате Верховной Рады", - добавили в КИУ.

Отметим, Верховная Рада Украины VIII созыва была избрана на внеочередных выборах 26 октября 2014.