ВРУ нынешнего созыва зарегистрировала рекордные 10 тысяч законопроектов

13 сентября 2017 г. 17:13
Источник: Новое Время
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Верховная Рада VIII созыва зарегистрировала более 10 тысяч законопроектов. Это существенно превышает показатели парламентов предыдущих созывов, сообщил Комитет избирателей Украины (КИУ).

По состоянию на среду, 13 сентября, в ВР зарегистрировано 10038 законопроектов, из них 5,6 тысяч проектов законов и 4,2 тысячи - постановлений.

Отмечается, что в ВР VII созыва за все время работы было зарегистрировано 7,4 тыс. законопроектов, в ВР VI созыва (за первые три года) - 8,1 тыс., ВР V - 3,3 тыс., ВР IV (за первые три года) - 7,6 тыс.

С 10 тысяч законопроектов 9097 подали народные депутаты, еще 806 инициировало правительство и 135 - Президент.

Среди фракций и групп наиболее "продуктивными" стали Батькивщина и Радикальная партия Олега Ляшко.

В КИУ отметили, что абсолютное большинство этих документов не имеют шансов быть принятыми.

"По статистике, законами становятся лишь 12% законодательных инициатив, остальные - пылятся в аппарате Верховной Рады", - добавили в КИУ.

Отметим, Верховная Рада Украины VIII созыва была избрана на внеочередных выборах 26 октября 2014.

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