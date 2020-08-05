Все преимущества фотополимерной пломбы простым языком®

Пломбирование зубов является самым эффективным способом лечения глубокого кариеса во всём мире. На сегодняшний день существует несколько десятков различных типов материалов для изготовления пломб. Без сомнений, фотополимерная пломба крепко удерживает лидирующую позицию среди всех аналогов благодаря целому ряду преимуществ. Технология установки фотополимерной пломбы относительно новая для нашей страны, однако за небольшой временной промежуток она стала стандартом лечения кариеса и реставрации зубов при травматических повреждениях. Для установки фотополимерной пломбы необходимо современное оборудование и хорошие навыки стоматолога, именно поэтому данную процедуру чаще проводят в частных клиниках. Одной из таких стоматологических клиник в Ирпене является «My Smile». Специалисты клиники «My Smile» имеют большой опыт в лечении заболеваний зубов и десен, в том числе активно применяют пломбы-фотополимеры в своей практике. Более детально обо всех тонкостях метода и его преимуществах мы расскажем далее.

Фотополимерная пломба – просто о сложном

Фотополимер – это синтетическое вещество, изобретенное специально для заполнения патологических полостей зуба (например, кариозной полости). На первый взгляд гелеобразный фотополимер отверждается под действием ультрафиолетовой лампы. Это необычное свойство стоматологи используют в своих целях.

Установка фотополимерной пломбы

Перед пломбированием стоматолог обязательно проводит детальный осмотр полости рта, и решает вопрос о необходимости предварительного лечения или иной подготовки зуба. Процесс установки фотополимерной пломбы проходит в несколько этапов:

· Очистка полости зуба от воспалительных и нежизнеспособных тканей;

· Изоляция пораженного зуба с помощью кофердама (защита от попадания влаги под пломбу);

· Обработка полости с помощью ортофорсфорной кислоты;

· Установка органической прокладки между зубом и пломбой;

· Подбор оттенка фотополимера согласно цвету зубного ряда;

· Послойное заполнение полости фотополимерным веществом, обработка УФ-лампой, моделирование пломбы;

· Полировка пломбы и покрытие специальным минералосодержащим лаком.

Преимущества фотополимерной пломбы

· Простая подготовка к процедуре;

· Быстрое и одномоментное пломбирование (не требуется установка временной пломбы);

· Возможность идеально подобрать оттенок фотополимера и скрыть наличие пломбы;

· Можно использовать для лечения молочных зубов;

· Долговечность (срок службы около 10 лет);

· Отсутствие токсического эффекта на организм и аллергических реакций на фотополимерный материал;

· Доступная цена.

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