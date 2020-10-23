Все врачи Коломыйской инфекционной больницы заболели COVID-19

23 октября 2020 г. 12:21
Источник: Украинская правда
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В Коломые на Прикарпатье все врачи инфекционной больницы больны коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил городской глава Игорь Слюзар, передает "Суспільне".

По словам мэра, в КНП "Коломыйская инфекционная больница Коломыйского городского совета Ивано-Франковской области" пациентов обслуживает средний и младший персонал.

Врачи больницы, в том числе и руководитель учреждения, все больны COVID-19. Всего в инфекционной больнице работают 17 врачей.

Слюзар говорит, что в Коломые статистика заболевших коронавирусной инфекцией меняется к худшему: "В больнице лежит 21 больной с подтвержденным COVID-19, 24 - под подозрением".

 

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