Все врачи Коломыйской инфекционной больницы заболели COVID-19

В Коломые на Прикарпатье все врачи инфекционной больницы больны коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил городской глава Игорь Слюзар, передает "Суспільне".

По словам мэра, в КНП "Коломыйская инфекционная больница Коломыйского городского совета Ивано-Франковской области" пациентов обслуживает средний и младший персонал.

Врачи больницы, в том числе и руководитель учреждения, все больны COVID-19. Всего в инфекционной больнице работают 17 врачей.

Слюзар говорит, что в Коломые статистика заболевших коронавирусной инфекцией меняется к худшему: "В больнице лежит 21 больной с подтвержденным COVID-19, 24 - под подозрением".