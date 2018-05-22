Всех учеников школы № 3 выписали из больницы, - ХОГА

Всех учеников школы № 3 выписали из больницы.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, об этом рассказала Юлия Светличная.

По ее словам, все пострадавшие дети уже находятся дома. Никаких угроз для их состояния здоровья нет. Еще несколько дней дети будут находиться под контролем медиков, им будут проведены лечебные и реабилитационные процедуры.

Глава ХОГА поручила по факту происшествия провести проверку.

«Правоохранители в кратчайшие сроки установят причины и виновников этой ситуации. Занятия в школе завтра восстанавливаются», - сказала Юлия Светличная.

Она также поблагодарила харьковских медиков за профессиональную работу.