Вспышка кори в Харьковской области: с начала года инфицировано более полусотни человек. 19 апреля на карантин закрыли Харьковскую областную детскую больницу

Мамочки, которые натыкаются на закрытые двери Харьковской областной детской больницы, прочитав объявление о том, что больница закрыта на карантин из-за вспышки кори, несколько озадачены. Беспокоятся, теперь придется ждать его окончания. Ведь уже привыкли к своим врачам, и менять их не желают. Нет, придём сюда после 10. Не, ну позже тогда запишемся, конечно, неудобно получилось. Нет, только здесь, может быть, и есть, не знаю, но здесь надежно и здесь хороший доктор. Прием больных прекратили 19 апреля, и по предварительным данным, он восстановится после завершения майских праздников. Заместитель главного врача Елена Пушкарь рассказывает, что первый случай заболевания в больнице обнаружили у шестилетнего мальчика, который сначала находился на лечении вроде бы респираторного заболевания. Елена Пушкарь, зам. главного врача по медицинской части И потом уже мы перевели этого ребёнка в инфекционную больницу, в детскую инфекционную больницу областную, где они должны находится по профилю, выяснилось, что и наши сотрудники поступили в инфекционное отделение районной больницы. Сейчас в областной детской больнице дежурят несколько сотрудников, и остается только один маленький пациент - в отделении интенсивной терапии. Его нельзя переводить, но он находится в изолированном помещении, поэтому заразиться корью не может. Во всех остальных помещениях проводят эпидемические мероприятия по обеззараживанию. Елена Пушкарь, зам. главного врача по медицинской части Это воздушно-капельная инфекция, контагиозная в 95 %. Это високо контагиозная инфекция, поэтому самое главное – это проветривание, кварцевание, обеззараживание. Среди зараженных - восемь детей и трое взрослых, говорит заместитель губернатора Михаил Черняк. И призывает делать прививки от кори, которые для детей полностью бесплатные. На сегодняшний день в области около 40 тысяч привитых детей. Михаил Черняк, зам. председателя ХОГА На сегодняшний день, да. Именно в детской областной больнице есть фактор, очаг кори. Он произошел пару недель назад. На сегодняшний день мы имеем 11 случаев подтвержденных лабораторно заражения кори- это и дети пациенты больницы и несколько человек взрослых которые работали в этом учреждении. Больница была закрыта с точки зрения, чтобы не дать распространятся дальше инфекции. Всего же с начала года по данным лабораторного центра в Харьковской области обнаружено 54 случая заболевания корью.