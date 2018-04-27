Вспышка кори в Харьковской области: с начала года инфицировано более полусотни человек. 19 апреля на карантин закрыли Харьковскую областную детскую больницу

27 апреля 2018 г. 17:28
Автор: Алина Тюхай
118 просмотров

Мамочки, которые натыкаются на закрытые двери Харьковской областной детской больницы, прочитав объявление о том, что больница закрыта на карантин из-за вспышки кори, несколько озадачены. Беспокоятся, теперь придется ждать его окончания. Ведь уже привыкли к своим врачам, и менять их не желают.

Нет, придём сюда после 10.

Не, ну позже тогда запишемся, конечно, неудобно получилось. Нет, только здесь, может быть, и есть, не знаю, но здесь надежно и здесь хороший доктор.

Прием больных прекратили 19 апреля, и по предварительным данным, он восстановится после завершения майских праздников. Заместитель главного врача Елена Пушкарь рассказывает, что первый случай заболевания в больнице обнаружили у шестилетнего мальчика, который сначала находился на лечении вроде бы  респираторного заболевания.

Елена Пушкарь, зам. главного врача по медицинской части

И потом уже мы перевели этого ребёнка в инфекционную больницу, в детскую инфекционную больницу областную, где они должны находится по профилю, выяснилось, что и наши сотрудники поступили в инфекционное отделение районной больницы.

Сейчас в областной детской больнице дежурят несколько сотрудников, и остается только один маленький пациент - в отделении интенсивной терапии. Его нельзя переводить, но он находится в изолированном помещении, поэтому заразиться корью не может. Во всех остальных помещениях проводят эпидемические мероприятия по обеззараживанию.

Елена Пушкарь, зам. главного врача по медицинской части

Это воздушно-капельная инфекция, контагиозная в 95 %. Это високо контагиозная инфекция, поэтому самое главное – это проветривание, кварцевание, обеззараживание.

Среди зараженных - восемь детей и трое взрослых, говорит заместитель губернатора Михаил Черняк. И призывает делать прививки от кори, которые для детей полностью бесплатные. На сегодняшний день в области около 40 тысяч привитых детей.

Михаил Черняк, зам. председателя ХОГА

На сегодняшний день, да. Именно в детской областной больнице есть фактор, очаг кори. Он произошел пару недель назад. На сегодняшний день мы имеем 11 случаев подтвержденных лабораторно заражения кори- это и дети пациенты больницы и несколько человек взрослых которые работали в этом учреждении. Больница была закрыта с точки зрения, чтобы не дать распространятся дальше инфекции.

Всего же с начала года по данным лабораторного центра в Харьковской области обнаружено 54 случая заболевания корью.

 

Видео: 

Вспышка кори в Харьковской области: с начала года инфицировано более полусотни человек - 27.04.2018

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.