Вспышка кори в Харьковской области: с начала года инфицировано более полусотни человек. 19 апреля на карантин закрыли Харьковскую областную детскую больницу

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Мамочки, которые натыкаются на закрытые двери Харьковской областной детской больницы, прочитав объявление о том, что больница закрыта на карантин из-за вспышки кори, несколько озадачены. Беспокоятся, теперь придется ждать его окончания. Ведь уже привыкли к своим врачам, и менять их не желают.
Прием больных прекратили 19 апреля, и по предварительным данным, он восстановится после завершения майских праздников. Заместитель главного врача Елена Пушкарь рассказывает, что первый случай заболевания в больнице обнаружили у шестилетнего мальчика, который сначала находился на лечении вроде бы респираторного заболевания.
Елена Пушкарь, зам. главного врача по медицинской части
Сейчас в областной детской больнице дежурят несколько сотрудников, и остается только один маленький пациент - в отделении интенсивной терапии. Его нельзя переводить, но он находится в изолированном помещении, поэтому заразиться корью не может. Во всех остальных помещениях проводят эпидемические мероприятия по обеззараживанию.
Елена Пушкарь, зам. главного врача по медицинской части
Среди зараженных - восемь детей и трое взрослых, говорит заместитель губернатора Михаил Черняк. И призывает делать прививки от кори, которые для детей полностью бесплатные. На сегодняшний день в области около 40 тысяч привитых детей.
Михаил Черняк, зам. председателя ХОГА
Всего же с начала года по данным лабораторного центра в Харьковской области обнаружено 54 случая заболевания корью.