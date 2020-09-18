Выборы-2020 в Украине: по фактам нарушений за сутки открыто два уголовных дела

В Украине правоохранители зафиксировали нарушения избирательного законодательства, связанные с избирательным процессом и подготовкой к выборам, которые назначены на 25 октября.

Об этом сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, всего в течение суток в полицию поступило 25 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства в Украине.

Больше всего сообщений зафиксировано в Днепропетровской - 6, по 3 - в Донецкой, Киевской и Херсонской, по два – в Луганской и Полтавской, по одному - в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой областях и в Киеве, отметили в полиции.

Всего же с 5 сентября Нацполиция зарегистрировала 330 сообщений, связанных с избирательным процессом.

«В Донецкой области - 60, по 38 - в Днепропетровской и городе Киеве, по 22 - в Луганской и Херсонской, в Полтавской - 17, в Киевской, Кировоградской и Сумской – по 15, в Волынской - 14, по 10 - в Закарпатской и Одесской , в Черниговской - 8, по семь нарушений - в Ивано-Франковской и Николаевской, по пять - в Винницкой и Черкасской, по четыре - в Житомирской, Запорожской и Черновицкой, по 3 - во Львовской и Хмельницкой областях, в НПУ - 2 и по 1 - в Тернопольской и Харьковской областях.

По данным полиции, за сутки в ЕРДР внесены сведения о двух уголовных правонарушениях.

Всего же в ЕРДР внесены сведения о 34 уголовных правонарушениях: 19 из них связаны с нарушением избирательного законодательства, 15 - связаны с избирательным процессом.

Также о совершениях административных правонарушений, связанных с избирательным процессом, составлено 6 протоколов, добавили в полиции.