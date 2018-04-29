Выборы в ОТГ на Харьковщине: за подкуп избирателей полиция открыла два дела

Правоохранители открыли два уголовных производства по факту подкупа избирателей в Харьковской области, где сегодня проходят первые выборы в 4 объединенных территориальных громадах..

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

40 избирательных участков в Харьковском, Нововодолажском, Великобурлукском и Чугуевском районах начали свою работу сегодня в 08.00.

Как сообщили в пресс-службе правоохранителей, безопасность и правопорядок обеспечивают 160 сотрудников полиции.

На сегодняшний день харьковские правоохранители уже открыли два уголовных производства по ч.2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины по фактам нарушения избирательного законодательства, которые были зафиксированы в Нововодолажском и Великобурлукском районах Харьковской области и одно уголовное производство по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) УК.