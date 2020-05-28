Более миллиона гривен ущерба: в Харькове троих человек подозревают в мошенничестве

28 мая 2020 г. 12:24
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Харьковские детективы сообщили о подозрении группе лиц в совершении мошенничества в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Своими действиями злоумышленники нанесли материальный ущерб на общую сумму 1 259 000 гривен.

Фигурантам сообщено о подозрении в рамках головного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что мошенническую схему по завладению деньгами организовал 24-летний мужчина. 

Он размещал на одном из интернет-ресурсов объявления о продаже фактически несуществующей сельхозпродукции по сниженной стоимости. 

30-летний мужчина и 28-летняя женщина занимались поиском людей, на которых оформлялись банковские карты и перечислялись деньги. 

Затем злоумышленники снимали средства и передавали организатору преступной схемы. 

За это подельники получали свой процент.

В феврале 2020 полицейские провели обыски по месту жительства одного из фигурантов уголовного производства и изъяли вещественные доказательства.

Злоумышленникам грозит лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

 

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