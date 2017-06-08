Вынужденный фитнес. Жители дома по ул. Ак. Павлова второй год сражаются за ремонт лифта

От так спускаюсь, да. По-другому не получается, у меня правая нога вообще не рабочая.

86 ступенек вниз и 86 ступенек вверх. Вот так Светлана Сергеева вынужденно тренирует свою больную ногу, говорит, на протяжении последних двух недель. Из-за неработающего лифта на улицу женщина выходит лишь раз в день, в магазин за хлебом и немного посидеть на лавочке. В подъезде, рассказывает Светлана Сергеева, более 20 человек пенсионеров. С нижних этажей, еще могут спуститься, а живущие на верхних фактически оказались пленниками собственных квартир.

Светлана Сергеева:

Женщина живет на восьмом этаже и вот она 5 дней не выходит. Мы все, кто только может, стараемся ей что-то купить и отнести.

За исправный лифт жители этого подъезда борются уже второй год. Лифт, говорят, у них ломается уже 4-й раз. И каждый раз его работа восстанавливается спустя месяц.

Станислав Осипенко:

На 9 этажей один лифт - недостаточно. Когда на 12 - 2, а на 9 - один, то не пропорционально. Он у нас с нагрузкой работает. Ну что, прыгаем. Да, и полетели. Да, полетели, счас бабушку заберем.

С малышами под мышкой Наталья Соколенко с 9-го и на 9-й этаж ходит раза четыре за день. Год назад именно ее муж выбивал у горсовета и лифтового хозяйства новый мотор взамен сгоревшего. Это сейчас малышня хоть часть пути может пройти самостоятельно, а вот в прошлом году с двумя мальчиками по ступенькам на самый верхний этаж добраться было очень сложно, рассказывает Наталья. Когда же она теперь сможет подниматься к себе на лифте, женщина не знает.

Наталья Соколенко:

С лифтерами говорила, они тоже разводят руками. Ну что, это наша работа - сломался, будем делать, но так как двигатель уже основной сгорел, это повторно. Я говорит, не знаю, у вас только полгода прошло, мы не знаем, в какую очередь ставить и когда вам его сделают.

О проблемах жителей дома 311-А по Академика Павлова в КП "Горлифт" знают. Правда утверждают - лифт тут сломался на выходных, а заявка поступила только в понедельник. Проблема действительно существенная - сгорел основной двигатель весом около 300-т килограммов. Его уже сняли и отправили на перемотку. Работы с ним должны закончить сегодня, а завтра планируют уже установить.