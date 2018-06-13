Взрыв банкомата на Краснодарской: подробности ночного ЧП

Взрыв на улице Краснодарской произошел около 3 часов, рассказывают местные жители. Ночью неизвестные подорвали банкомат. В том же помещении находится отделение "Ощадбанка", взрывная волна также повредила мебель и выбила стекла. Звук был настолько мощным, что его слышали не только в близлежащих домах, но и на соседних улицах.

Ну громкий такой, я думала, выстрел или взорвали, я ж не выйду, думаю, где это может быть, аж не по себе стало. Утром иду смотрю, стекла кругом, мать чесная.

В следстве взрыва никто не пострадал, пока на входе в банк разместили объяление о том, что учреждение в течение дня работать не будет.



Валентина:

Я в шоке. Де ж мы будем теперь, я пенсию здесь сама получаю. Здесь у нас почти что все бабушки, весь район, микрорайон этот тута.

Нина:

А как мы будем без пенсии. Вот мне завтра получать пенсию, я сейчас на лечении.

По предварительной информации, неизвестные подорвали банкомат с помощью самодельного взрывного устройства и украли деньги. Сумму, которые прихватили с собой воры полицейские пока не называют, в самом банке обещают дать комментарии по поводу взрыва в ответе на информационный запрос. В данный момент все обстоятельства устанавливаются правоохранителями, вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Уголовное дело открыто по статье "Кража в особо крупных размерах или совершенная группой лиц". Максимальная санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Банкоматы в Харькове взрываются уже не первый раз. Последний - в апреле текущего года неизвестные подорвали банкомат "Приватбанка" и прихватили с собой кассету с деньгами. А в прошлом году похожие ограбления произошли в поселках Высокое, Малая Даниловка и Покотиловка, но виновные пока не найдены.