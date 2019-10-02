 

Взрыв на заводе в Сумах: харьковские медики рассказали о состоянии пострадавших

02 октября 2019 г. 12:07
1 просмотр

Медики рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на заводе в Сумах, которые находятся сейчас в харьковском ожоговом центре.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заведующего ожоговым отделением Харьковской городской больницы Аслана Цогоева, пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии.

По данным медика, женщину вчера перевели из реанимации в палату в отделении.

Мужчине планируют в пятницу, 3 октября, делать операцию, поэтому пока он остается в реанимации.

Как отмечается, белками оба пациента обеспечены полностью, вопрос с донорами также решен.

Напомним, в Сумах в субботу, 28 сентября, на предприятии по изготовлению пробок для пластиковых бутылок произошел взрыв, а после него начался пожар.

По информации местной полиции, в цеху взорвался один из станков.

В результате ЧП пострадали 8 человек.

Двоих из них доставили авиацией в ожоговый центр Харькова.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Вам потрібен закордонний паспорт, ID-картка ? Мерщій до «Паспортного сервісу» , Сумська, 10 , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.